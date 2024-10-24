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12:26, 24 октября 2024Силовые структуры

Напавший на российского губернатора мужчина признался в желании расправиться с ним

Напавший на губернатора Чибиса признался, что хотел его убить

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Александр Быданов, который с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что хотел расправиться с главой региона. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания судья задала ему вопрос, согласен ли он с тем, что ему вменяют покушение на убийство. Обвиняемый ответил утвердительно, хотя ранее он уверял, что хотел причинить вред здоровью Чибиса.

Ранее стало известно, что прокуратура потребовала приговорить Быданова к 14,5 года колонии строгого режима.

Покушение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился обвиняемый и ранил ножом в живот, после этого злоумышленник пытался сбежать, но в него выстрелил находившийся рядом росгвардеец. В результате пуля пробила голень Быданова, и его задержали.

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