Обвинение запросило срок для напавшего на российского губернатора мужчины

Обвинение требует посадить на 14,5 года напавшего на мурманского губернатора

Государственное обвинение запросило срок для россиянина Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокуратура потребовала приговорить обвиняемого к 14,5 года колонии строгого режима. Также обвинение попросило дополнительно ограничить свободу Быданова на срок в 1,5 года.

Покушение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился Быданов и ранил ножом в живот. Мужчина пытался сбежать, но его ранил находившийся рядом росгвардеец, пуля пробила голень, и его задержали.