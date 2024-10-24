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11:44, 24 октября 2024Силовые структуры

Насильно сажавших россиянок в машину и отбиравших их деньги вымогателей арестовали

В Москве суд арестовал 2 мужчин, похищавших девушек и вымогавших у них деньги

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал двоих вымогателей, которые хватали на улице девушек, сажали их в свой автомобиль и отбирали деньги во время поездок по городу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчины будут под стражей до 22 декабря. Они проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По версии следствия, фигуранты захватывали местных жительниц в автомобиль, угрожали их избить и возили по городу. Через какое-то время мужчины начинали требовать деньги. Когда пострадавшие выполняли их требование, их высаживали из машины.

О задержании мужчин сообщалось ранее.

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      Варвара Митина
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