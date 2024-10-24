Названы выступающие против членства Украины страны НАТО

Politico: членство Украины в НАТО не поддерживают 7 стран, в том числе США и ФРГ

Присоединение Украины к НАТО не поддерживают 7 стран альянса, в том числе США и Германия. Противников членства Киева в блоке назвало издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, против вхождения Украины в Североатлантический альянс выступают США, ФРГ, Венгрия, Словакия, а также Словения, Бельгия и Испания. Издание приводит слова постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит, заявившей, что блок в настоящее время «не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине».

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят [членства Киева]», — сообщил анонимный источник из числа должностных лиц НАТО.

Собеседник издания подчеркнул, что названные им страны поддерживают приглашение Украины в альянс, но были бы против, если бы в настоящее время по этому вопросу начали предприниматься конкретные шаги. Другие источники сообщили, что ФРГ и США также допускают членство Киева в будущем, после того как будут завершены боевые действия.