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01:39, 24 октября 2024Мир

Небензя назвал политику США в отношении Сирии бесчеловечной

Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, «продолжают проводить «деструктивную и бесчеловечную политику» по отношению к Дамаску. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что резко возросший поток беженцев, спасающихся от военных действий ЦАХАЛ в Ливане, который «сам по себе создающий огромные вызовы для соседнего государства», «никак не повлиял на их политику».

Небензя отметил, что раскручиваемая с каждым днем спираль насилия в регионе усугубляет обстановку в Сирийской Арабской Республике (САР), создавая риски ее втягивания в расширяющуюся конфронтацию.

Ранее стало известно, что база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор у нефтегазового месторождения Коноко попала под ракетный обстрел.

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      Юлия Мискевич
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