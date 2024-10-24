Некоторым россиянам посоветовали отказаться от квашеной капусты

Диетолог Гинзбург: соленую квашеную капусту не стоит есть людям с гипертонией

Квашеная капуста положительно влияет на пищеварение, но подходит не всем, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Некоторым россиянам он посоветовал отказаться от квашеной капусты в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог напомнил, что в этом продукте содержатся пробиотики и пребиотики, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение. Кроме того, добавил Гинзбург, в квашеной капусте содержится большое количество ферментированных волокон, благодаря которым пища лучше усваивается организмом.

Вредной квашеная капуста может быть в том случае, если содержит большое количество соли, отметил он. «Такая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек. Переизбыток соли будет задерживать жидкость в организме. А органические кислоты в составе продукта могут раздражать желудок», — отметил Гинзбург. Он также посоветовал не есть капусту при язве и гастрите.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала продукты для снижения аппетита. Специалистка сообщила, что яйца, авокадо, картофель и хумус хорошо насыщают организм.