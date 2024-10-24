Одна деталь на фото Инстасамки в откровенном наряде смутила фанатов

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в откровенном наряде и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 24-летняя исполнительница предстала в черной облегающей футболке и сетчатых колготках, поверх которых надеты розовые кружевные шорты. Кроме того, она примерила корсетную юбку, серебристые сапоги, кожаные перчатки и розовый шлем. При этом образ звезды дополнили две подвески с крестами.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешнем виде знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что у нее по бокам торчит?», «Убери импланты», «Что-то не очень», «Верблюжьи горбы», «Не очень симметрично это смотрится», — высказывались они.

В августе Инстасамка опубликовала фото ягодиц и была высмеяна в сети со словами «что-то нечеловеческое».