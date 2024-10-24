Огромное число бойцов СВО съехались в российский поселок с одной целью

Огромное число бойцов СВО съехались в поселок под Волгоградом на похороны

Огромное число бойцов специальной военной операции (СВО) съехались в рабочий поселок Светлый Яр под Волгоградом. О цели их визита в регион рассказывает сетевое издание «В1.ру».

В Светлый Яр бойцов привело желание проститься с боевым товарищем — уроженцем этих мест. Мужчины на стало при прохождении службы в зоне боевых действий.

Жена бойца рассказала, что он был призван в войска в сентябре 2022-го года. «Раз призвали, значит пойдем», — вспомнила она слова мужа. В зоне СВО мужчина командовал взводом. Прощание с ним состоялось в местном Доме культуры.

Ранее жителя Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь, чтобы проститься с другим участником спецоперации. Военнослужащий пожертвовал собой ради спасения 150 солдат своего подразделения.