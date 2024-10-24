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10:20, 24 октября 2024Забота о себе

Онколог предостерег от слишком горячего чая

Онколог Вихлянов: повторяющиеся ожоги слизистой пищевода могут привести к раку

Фото: Thandy Yung / Unsplash

Термический ожог от обжигающе горячих напитков может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода, предостерег главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов. Врача цитирует официальный Telegram-канал Алтайского краевого онкологического диспансера.

Онколог объяснил, что из-за повторяющихся ожогов слизистой оболочки рта и пищевода, которые возникают из-за очень горячих напитков, в тканях появляются очаги воспаления, а в них запускаются процессы клеточной регенерации. Если клетки начинают усиленно делиться, чтобы «заместить» поврежденный участок, уточнил Вихлянов, это может привести к злокачественному перерождению.

Если обжечься однажды, скорее всего, ничего плохого не случится, успокоил врач, проблемы могут возникнуть при регулярном потреблении обжигающих напитков. Высокой (90-95 градусов) должна быть температура заваривания чая, а пить напиток нужно, когда он остынет ниже 65 градусов, заключил доктор.

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      Александра Лисица
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