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08:00, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Парень из Европы показал фото православного крещения и напугал пользователей сети

Фото: @Weird / Reddit

Пользователь Reddit из Румынии с ником Theaxeman23 показал на портале фотографию православного крещения своей девушки. В комментариях пользователи признались, что увиденное напугало их.

На снимке, опубликованном автором публикации, младенца окунают в купель во время крещения. Автор поста уточнил, что на фотографии изображена его девушка в младенчестве. «Крещение в православии — это нечто совершенно дикое», — подписал он публикации.

В комментариях пользователи признались, что увиденное их напугало и шокировало. «Боже, я не знал, что кто-то так может сделать, это очень страшно», «Это нужно запретить, это очень опасно!», «Религия — это очень странно», — написали они.

Ранее мужчина показал на Reddit фотографию своего компьютера и напугал пользователей сети. Они посоветовали парню как можно скорее сменить место жительства.

Их время пришло!
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      Мария Большакова
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