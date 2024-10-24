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05:18, 24 октября 2024Экономика

Пенсионерам рассказали о росте страховых пенсий с 2025 года из-за инфляции

Юрист Виноградов: страховые пенсии с 2025 года вырастут на 7,3 % из-за инфляции

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, так как с 1 января 2025 года страховые пенсии вырастут. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнил Виноградов, планировалось, что индексация пенсий в 2025 году пройдет в два этапа: с 1 февраля — на 4,5 процента, и с 1 апреля — на 2,2 процента.

Кроме того, с 1 февраля Социальный фонд России увеличит выплаты ветеранам, инвалидам и некоторым другим категориям граждан. Юрист отметил, пока что все цифры предварительные и возможны пересмотры размеров индексации.

Ранее экономист Александр Разуваев отметил, что продуктовая инфляция в России достигла 20-25 процентов и продолжит увеличиваться. По его оценкам, это может привести к росту цен на продукты для новогоднего стола минимум на 15 процентов.

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      Юлия Мискевич
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