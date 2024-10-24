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02:00, 24 октября 2024Забота о себе

Переспавший с матерью друга 22-летний парень обратился за советом к эксперту по отношениям

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратился 22-летний парень, который признался, что переспал с матерью друга и влюбился в нее. Его обращение и совет, полученный от специалистки, опубликовало издание The Sun.

Парень рассказал, что впервые оказался в доме одногруппника в его день рождения во время летних каникул. Он объяснил, что другу 20 лет, а его матери 37 и она очень привлекательная женщина.

Во время вечеринки гость пошел в туалет, а при выходе увидел мать друга, она споткнулась и он ее поддержал. Парень уточнил, что на празднике все много выпили. «Она затащила меня в свою спальню, и мы тут же занялись сексом. Я никогда раньше не встречался с кем-то столь зрелого возраста, но у нее не было никаких комплексов», — рассказал он.

Автор письма признался, что у него возникли чувства к женщине, а все происходящее кажется ему сном.

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Сандерс ответила, что его страсть настоящая, но она не продлится долго. Также она предупредила о риске краха дружбы с приятелем, а также отношений его матери с мужем. По ее мнению, разница в возрасте любовников слишком велика и они находятся на разных жизненных этапах.

«Нужно покончить с этим сейчас. Женщина использует вас как запасной вариант, пока муж работает. У таких отношений нет будущего», — констатировала эксперт по отношениям.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

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      Алиса Дмитриева
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