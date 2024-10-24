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19:44, 24 октября 2024Силовые структуры

Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

В Москве арестовали до 22 декабря первого замначальника метрополитена Дощатова

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Дощатов пробудет под арестом до 22 декабря. Ему уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года замначальника Московского метрополитена получил взятку от своего знакомого в виде автомобиля Toyota Rav 4 стоимостью около пяти миллионов рублей. За это он осуществил некие действия в пользу одной из компаний.

Дощатов не признает свою вину.

Уточняется, что в деле фигурируют еще несколько человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Ростовской области по подозрению в махинациях по госконтракту задержали главу администрации города Зерноград Ирину Полищук.

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