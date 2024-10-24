Главу администрации российского города задержали за махинации по госконтракту

Главу администрации Зернограда Полищук задержали за махинации по госконтракту

Главу администрации города Зерноград Ростовской области Ирину Полищук задержали по подозрению в махинациях по госконтракту. Об этом сообщает 161.RU.

По данным источника, в отношении Полищук возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Она подозревается в том, что приняла работы по госконтракту по завышенной цене. Женщине грозит от трех до десяти лет колонии. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудника МЧС за получение взятки в размере 400 тысяч рублей.