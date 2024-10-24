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17:41, 24 октября 2024Силовые структуры

Сотрудника МЧС из Подмосковья заподозрили в получении взятки за покровительство

В Подмосковье задержали сотрудника МЧС за получение взятки в размере ₽400 тыс.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Сергиевом Посаде задержали сотрудника территориального отдела МЧС по подозрению в получении взятки за общее покровительство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Речь идет о заместителе начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы подмосковного главка МЧС России. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в период с февраля по октябрь сотрудник МЧС систематически получал деньги за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности руководителя одной из коммерческих фирм. Сумма взятки составила 400 тысяч рублей.

По месту жительства и работы задержанного прошли обыски.

Ранее следователи задержали заместителя председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина по подозрению в получении взятки.

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      Олеся Мицкевич
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