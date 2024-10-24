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18:27, 24 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания главы российского города

Следователи подозревают главу Зернограда Полищук в должностном преступлении
Начало событий в новости Главу администрации российского города задержали за махинации по госконтракту

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов подозревают главу администрации городского поселения Зерноград Ирину Полищук в должностном преступлении. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что она превысила свои полномочия при реализации госконтракта на благоустройство дорог. Она приняла работы, которые были выполнены по завышенной цене. В отношении Полищук возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Зерноградский районный суд планирует рассмотреть вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает «Блокнот».

Полищук заняла пост главы администрации Зернограда в 2021 году. В 2023 году ее переизбрали.

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      Любовь Ширижик
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