Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 24 октября 2024Силовые структуры

Заподозренную в махинациях с госконтрактом главу российского города взяли под стражу

Суд арестовал главу Зернограда Полищук до 6 декабря
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания главы российского города

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Зерноградский суд Ростовской области арестовал главу администрации городского поселения Ирину Полищук, задержанную сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом РИА Новости сообщил представитель объединенной пресс-службы судов региона.

По ходатайству старшего следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря.

В отношении Полищук возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие считает, что она превысила свои полномочия при реализации госконтракта по благоустройству дорог, приняв работы, которые были выполнены по завышенной цене.

Полищук заняла пост главы администрации Зернограда в 2021 году. В 2023 году ее переизбрали.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      В российском зоопарке показали Кисуню

      Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

      Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше