Заподозренную в махинациях с госконтрактом главу российского города взяли под стражу

Суд арестовал главу Зернограда Полищук до 6 декабря

Зерноградский суд Ростовской области арестовал главу администрации городского поселения Ирину Полищук, задержанную сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом РИА Новости сообщил представитель объединенной пресс-службы судов региона.

По ходатайству старшего следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря.

В отношении Полищук возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие считает, что она превысила свои полномочия при реализации госконтракта по благоустройству дорог, приняв работы, которые были выполнены по завышенной цене.

Полищук заняла пост главы администрации Зернограда в 2021 году. В 2023 году ее переизбрали.

