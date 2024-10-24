Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 24 октября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть на Украине

Пленный Багрий: на Украине не осталось способных воевать, власти надо свергнуть

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские власти виноваты в том, что в стране не осталось способных воевать людей, поэтому их нужно свергнуть, устроив новый Майдан. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Багрий, передает РИА Новости.

«Я бы против [президента Украины Владимира] Зеленского сказал, всем им, что они просто... Кто их туда допустил — командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят, чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей», — сказал военнопленный.

Багрий убежден, что всех, кто на Украине отказывается воевать, не смогут посадить в тюрьмы. Он также рассказал, некоторые мужчины, пойманные военкоматами, сбегают. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок» — вне зависимости от состояния здоровья.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники военкомата угрожали ему и его родным. Он добавил, что украинцы настроены против военкомов.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

      Пентагон изучит включение гражданских спутников в военную сеть

      В МИД назвали характер договора о стратегическом партнерстве с КНДР

      Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения

      Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

      На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

      В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

      Онколог предостерег от слишком горячего чая

      57-летняя Николь Кидман без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

      Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше