Пленный Багрий: на Украине не осталось способных воевать, власти надо свергнуть

Украинские власти виноваты в том, что в стране не осталось способных воевать людей, поэтому их нужно свергнуть, устроив новый Майдан. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Багрий, передает РИА Новости.

«Я бы против [президента Украины Владимира] Зеленского сказал, всем им, что они просто... Кто их туда допустил — командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят, чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей», — сказал военнопленный.

Багрий убежден, что всех, кто на Украине отказывается воевать, не смогут посадить в тюрьмы. Он также рассказал, некоторые мужчины, пойманные военкоматами, сбегают. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок» — вне зависимости от состояния здоровья.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники военкомата угрожали ему и его родным. Он добавил, что украинцы настроены против военкомов.