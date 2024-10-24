Побывавшая в Донбассе российская журналистка раскрыла впечатления от поездки

Ведущая Тутта Ларсен сравнила поездку в Донбасс с посещением святого места

Российская телеведущая и журналистка Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко), побывавшая в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыла впечатления от поездки. В интервью изданию «Абзац», доступном на Rutube, она сравнила ее с посещением святого места.

По словам Ларсен, после начала спецоперации она несколько раз была в регионе, в том числе во время съемок проекта «Православный щит Донбасса». Романенко рассказала, что то, как живут местные жители, несмотря на трудности, вызванные военными действиями, восхитило ее.

«У меня было такое ощущение, когда мы вернулись, что мы съездили в паломничество в какой-то самый невероятный святой монастырь. Потому что я встречала там столько любви, подвига, столько щедрости, столько искренности. Я такого больше нигде не чувствовала, как там», — поделилась впечатлениями ведущая.

В ноябре 2023 года Ларсен рассказала, что ее сын Лука ушел в армию. Она заявила, что сын принял это решение самостоятельно.