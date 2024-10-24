Подросток отправился в семейную поездку в Японию и устроил семь поджогов за одну ночь

SoraNews24: американский турист устроил семь поджогов за одну ночь в Токио

Американский подросток отправился в семейную поездку в Японию и устроил семь поджогов за одну ночь. Об этом сообщает SoraNews24.

Уточняется, что 18-летний парень прибыл с родными в Токио 9 октября. Они осматривали достопримечательности и планировали вернуться в США 23 октября, однако по пути в аэропорт туриста задержала полиция. Его обвинили в совершении поджога мусорного бака возле жилого дома в ночь на 21 октября.

При этом, поскольку в близлежащих районах в ту же ночь было совершено еще шесть аналогичных поджогов, в них тоже обвинили американца. Признать вину отказался, но и не стал отрицать, что причастен к возгораниям. «Я не помню», — ответил подросток правоохранителям. Ведется расследование.

Ранее двух подростков из России задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц. При этом во время задержания россиян и допросов были нарушены различные нормы международного права и Уголовного кодекса азиатской страны.