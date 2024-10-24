Предсказаны сроки продаж новостроек в России без льготной ипотеки

РБК: жилье в новостройках без льготной ипотеки может продаваться до 6 лет

Сроки продажи квартир в российских новостройках без льготной ипотеки могут вырасти до шести лет. Такие данные приводят аналитики bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

При пессимистичном сценарии, который основан на продажах за последние три месяца, квартиры в новостройках будут продаваться от 1,7 года до почти 6 лет. Дольше всего реализовываться предложение на первичном рынке будет в Самаре (5,8 года), Казани (5,6 года) и Ростове-на-Дону (4,7 года).

Быстрее всего в текущих реалиях новостройки будут находить покупателей в Санкт-Петербурге (1,7 года), Нижнем Новгороде и Омске (по 1,9 года), а также в Москве (2 года).

При оптимистичном прогнозе, который основан на темпах продаж за последний год (когда в том числе действовала массовая льготная ипотека), квартиры в новостройках будут распродаваться в срок от 1,6 до 3,3 года. Дольше всего — в Самаре (3,2 года), Казани (3,1 года) и Уфе (2,8 года). Быстрее всего предложение получится реализовать в Нижнем Новгороде и Омске (по 1,6 года), Санкт-Петербурге (1,7 года) и Челябинске (1,9 года).

Ранее риелторы заявили, что квартиры в новостройках эконом- и комфорт-классов могут подешеветь на 20-25 процентов к Новому году. Это будет связано с ростом акционного предложения, который обычно наблюдается перед праздниками.