Представители цыганской диаспоры начали покидать Коркино на фоне погромов

«Осторожно, новости»: цыгане покидают Коркино на фоне погромов

Представители цыганской диаспоры спешно покидают город Коркино Челябинской области на фоне массовых протестов, начавшихся после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, жители соседнего Емажелинска отмечают приток цыган, спасающихся от погромов в Коркино. Уточнятся, что они приезжают семьями с большим количеством детей.

«При этом в местных чатах обнаружены сообщения с призывами не допустить притока представителей диаспоры и "поддержать соседей"», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета установили личность подозреваемого в расправе над женщиной, занимающейся частным извозом, и задержали его. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из числа жителей Коркино.