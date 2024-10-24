Президент Южной Кореи в свете переброски войск КНДР допустил отправку оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель: Сеул рассматривает отправку оружия Украине

Сеул рассматривает отправку оружия Украине в зависимости от развития ситуации в зоне конфликта в свете новостей о возможной переброске войск КНДР, сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Его цитирует агентство Yonhap.

«Если Северная Корея направит спецназ в зону боевых действий на Украине, мы будем оказывать Украине поддержку шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова», — сказал он.

По его словам, до настоящего момента Сеул воздерживался от поставок летальных вооружений Киеву, но сегодня южнокорейские власти готовы пересмотреть этот вопрос.

Ранее источник в правительстве Южной Корее сообщил, что Сеул намерен планомерно наращивать военную помощь Украине.