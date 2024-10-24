При газификации частных домов в российском городе бюджету нанесли ущерб на сотни миллионов

В Чите следователи завели дело после газификации из-за ущерба в 365 млн рублей

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после газификации частных домов в Чите из-за ущерба бюджету, который оценивается в 365 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Дело завели по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 293 («Халатность») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

В 2022 году администрация Читы заключила соглашение с частной фирмой на газификацию домовладений. Эта инициатива осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Экология». По версии следствия, при подписании документов чиновники превысили свои полномочия — концессионер не подтвердил наличие средств или возможности их получения, а также не предоставил банковскую гарантию, однако сотрудники администрации все равно заключили с ним соглашение.

В результате в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года неустановленные лица из числа работников данных организаций начали выводить грантовые деньги. Для этого они завысили стоимость поставок труб и комплектующих более чем в два раза, а также выдали беспроцентные займы. Пока ущерб составляет 365 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Он был пойман на рабочем месте во время получения взятки в размере шести миллионов рублей по программе газификации и подведения инфраструктуры. Басманный суд Москвы отправил его под стражу.