Призывавшему к расправам над русскими украинцу вынесли заочный приговор

Украинцу вынесли заочный приговор за призывы к расправам над русскими

В Москве вынесен заочный приговор в отношении гражданина Украины Владимира Шилова по делу о дискредитации Вооруженных сил России и разжиганию национальной ненависти. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2022 года украинский националист разместил на YouTube видеоролик, в котором призвал к расправам над гражданами России, а также рассказывал ложную информацию о якобы противоправных действиях российских солдат в Буче и Гостомеле. Приговор суда — девять лет колонии общего режима и штраф в размере 550 тысяч рублей.

23 октября Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта к 25 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины.