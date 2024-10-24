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18:33, 24 октября 2024Россия

Путин извинился перед жителями Казани

Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за передвижений кортежей

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства, возникшие из-за передвижений правительственных кортежей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами, передвижением кортежей и закрытием некоторых магистралей», — сказал глава государства.

Также президент поблагодарил Татарстан за гостеприимство.

Ранее, выступая на БРИКС, Путин назвал стремление нанести России стратегическое поражение незнанием истории. Российский президент подчеркнул, что тот, кто хочет нанести поражение России, также «не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа».

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