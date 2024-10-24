Путин назвал чушью заявления о якобы желании России сеять хаос в Британии

Путин: заявления Британии о желании России сеять хаос — это полная чушь

Заявления британской разведки о якобы желании России сеять хаос на улицах королевства является полной чушью. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Послушайте меня, это, ну, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть [вопроса]. Ну, это полная чушь», — сказал он.

По словам российского лидера, происходящее на улицах некоторых европейских городов является результатом внутренней политики этих государств.

Ранее контртеррористическое подразделение британского Скотленд-Ярда обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL. По мнению полиции, это может быть частью «более широкой кампании» агентов РФ.