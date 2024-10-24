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19:24, 24 октября 2024Бывший СССР

Путин оценил действия руководства Украины словом «иррациональные»

Путин: поведение украинской верхушки является иррациональным

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Президент России Владимир Путин оценил действия политического руководства Украины в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом глава государства рассказал, выступая на закрытии саммита БРИКС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поведение украинской верхушки является очень иррациональным», — оценил Путин действия руководства Украины в контексте переговорного процесса между Москвой и Киевом. Он добавил, что власти в Киеве своими действиями не работают на интересы украинского народа.

Путин отметил, что руководство Турции назвало украинское руководство «сложными партнерами» во время переговорного процесса по вопросу безопасности в Черном море.

Ранее Путин заявил, что в России готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей. Главным условием, по его словам, являются «реалии на земле».

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      Сергей Болиев
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