Путин рассказал о перспективах переговоров по Украине

Путин рассказал об условии для начала переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах переговоров по урегулированию конфликта на Украине, выступая на закрытии саммита БРИКС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, которые складываются из реалий на земле», — рассказал российский лидер.

Он добавил, что начало переговоров сулит отмену военного положения на Украине и последующие за этим выборы, к чему власти страны, по его словам, видимо, не готовы.

Ранее Путин заявил, что Турция недавно в очередной раз предложила свою площадку для мирных переговоров, но Украина отказалась от данной опции. Российский лидер также подчеркнул, что он благодарен Эрдогану за предоставление площадки для урегулирования конфликта на Украине.