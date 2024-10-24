Путин признался в разногласиях с Бразилией по членству одной страны в БРИКС

Путин: Россия и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы

Россия и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита клуба в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас позиции по Венесуэле с Бразилией не совпадают, говорю это открыто», — признался российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в БРИКС. Он также добавил, что полагается в этом вопросе на бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силву как на «очень порядочного, честного человека».

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Турция недавно в очередной раз предложила свою площадку для мирных переговоров, но Украина отказалась от данной опции. Он добавил, что он благодарен Эрдогану за предоставление площадки для урегулирования конфликта на Украине.