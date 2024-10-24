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14:30, 24 октября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о полезности контактов Алиева и Пашиняна на полях БРИКС

Путин: контакты Алиева и Пашиняна идут в плюс мероприятиям БРИКС

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Обмен мнениями между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым полезен для мероприятий саммита БРИКС, который проходит в Казани. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«То, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», — рассказал Путин.

Ранее на заседании саммита БРИКС Пашиняна и Алиева заметили сидящими рядом. Лидеры двух стран часто переговаривались между собой.

Помимо этого, Пашинян подтвердил, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 90 процентов. В частности, важными пунктами документа, по его словам, являются отсутствие территориальных претензий, неприменение силы и установление дипломатических отношений между республиками.

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      Валентин Карант
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