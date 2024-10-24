Путин заявил о бессмысленности угроз в адрес России

Президент Путин заявил, что России бессмысленно угрожать

Посылать угрозы в адрес России бессмысленно. Об этом завил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — сказал глава государства.

До этого Путин во время выступления на саммите БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства, возникшие из-за передвижений правительственных кортежей и закрытия некоторых магистралей.

Также глава государства поблагодарил Татарстан за гостеприимство.