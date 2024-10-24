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18:44, 24 октября 2024Бывший СССР

Путин заявил о прямом участии военнослужащих НАТО в конфликте на Украине

Путин: военнослужащие НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие стран НАТО напрямую принимают участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Инструкторы, использование высокоточного оружия — ВСУ не может это делать без обеспечения западного производства и офицеров стран НАТО», — рассказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, Россия знает, как осуществляется запуск беспилотных морских аппаратов в Черном море и кто из европейских стран НАТО осуществляют эту работу.

Ранее Путин заявил, что российские войска движутся вперед на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

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