Путин заявил о прямом участии военнослужащих НАТО в конфликте на Украине

Путин: военнослужащие НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие стран НАТО напрямую принимают участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Инструкторы, использование высокоточного оружия — ВСУ не может это делать без обеспечения западного производства и офицеров стран НАТО», — рассказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, Россия знает, как осуществляется запуск беспилотных морских аппаратов в Черном море и кто из европейских стран НАТО осуществляют эту работу.

Ранее Путин заявил, что российские войска движутся вперед на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.