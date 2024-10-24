Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Путин заявил, что российские войска движутся вперед на всех участках в зоне СВО

Российские войска движутся вперед на всех участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции в рамках саммита БРИКС.

«Российская армия действует уверенно на всех направлениях. Это тоже хорошо известно, никто этого не отрицает», — рассказал российский президент.

Путин уточнил, что солдаты ВС РФ наступают на всех участках линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Он также назвал стремление нанести России стратегическое поражение незнанием истории.