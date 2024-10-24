Путин высказался о конфликте на Украине словами «происходит к огромному сожалению России»

Путин заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России

Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

Путин высказался на тему вооруженных конфликтов в мире после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — обозначил Путин.

Ранее, выступая на БРИКС, Путин назвал стремление нанести России стратегическое поражение незнанием истории. Российский президент подчеркнул, что тот, кто, хочет нанести поражение России, также «не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа».

Путин также выступал против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира.