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11:18, 24 октября 2024Бывший СССР

Путин заявил об использовании Украины для создания угроз безопасности России

Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Украину используют для создания угроз безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич», передает РИА Новости.

Российский лидер назвал Украину одним из примеров межгосударственных распрей. По его словам, страну используют, чтобы создавать критические угрозы безопасности России.

Путин также подчеркнул, что российские жизненные интересы игнорируются. Речь идет об ущемлении прав русскоязычных людей, добавил президент России.

Ранее стало известно, что позиции стран БРИКС по украинскому вопросу вошли в декларацию саммита. Члены объединения подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

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      Кристина Есикова
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