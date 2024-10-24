Раскрыт диагноз экс-солиста «Отпетых мошенников»

Mash: у экс-солиста «Отпетых мошенников» Богомазова диагностировали бронхит

Бывшему солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю (Гарику) Богомазову поставили диагноз «обострение слизисто-гнойного бронхита». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в августе у артиста начались проблемы с давлением, также на фоне болезни у Богомазова развилось поражение кровеносных сосудов глаз и ухудшилось зрение. В связи с этим врачи прописали музыканту диету, запретили курить и находиться рядом с курящими людьми.

Отмечается, что на прошлой неделе экс-солист «Отпетых мошенников» провел в стационаре шесть дней из-за возникших после перенесенной пневмонии осложнений. Однако Богомазов опроверг сообщения о госпитализации.