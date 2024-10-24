Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

Shot: жена задержанного экс-замглавы Минэнерго Яновского владела 11 квартирами

На посту замминистра энергетики России Анатолий Яновский ежегодно зарабатывал около восьми миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Однако официальный доход жены экс-чиновника был в десять раз больше — 67-88 миллионов рублей. Последний раз Яновский декларировал свое имущество в 2020 году. Тогда у него был в собственности огромный коттедж в Новой Москве и квартира. При этом супруга Яновского ездила на BMW X4, а в 2019 году владела сразу 11 квартирами. Сейчас женщина ездит на Mercedes-Benz ML 300.

В 2022 году бывший замглавы Минэнерго приобрел участок в коттеджном поселке «Белый берег» в Раменском городском округе.

Сейчас экс-чиновника допрашивают по делу о хищениях. Кроме того, у него проходят обыски. Из дома уже изъяты техника и документы. Отмечается, что показания на Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу. Предварительно, дело связано с хищениями в угольной отрасли.