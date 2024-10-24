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09:34, 24 октября 2024Силовые структуры

Задержан бывший замминистра энергетики Яновский

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Яновского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, экс-чиновника допрашивают по делу о хищениях. Кроме того, у него проходят обыски. Из дома уже изъяты техника и документы.

Отмечается, что показания на Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу. Предварительно, дело связано с хищениями в угольной отрасли.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго более 20 лет, а перед задержанием работал первым вице-президентом Академии горных наук.

Ранее в Кемеровской области суд приговорил бывшего начальника управления транспорта к 8,5 года колонии строгого режима за коррупционные преступления.

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      Екатерина Кашурникова
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