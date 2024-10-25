Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 25 октября 2024Силовые структуры

Арестованный экс-замминистра энергетики России отказался признать вину

Арестованный в Москве экс-замминистра энергетики Яновский не признал вину
Начало событий в новости Вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержаны несколько чиновников
Анатолий Яновский

Анатолий Яновский. Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Арестованный Никулинским районным судом Москвы бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский отказался признать вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании он сказал, что обвинения в его адрес являются безосновательными и не имеют к нему никакого отношения.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения бывшего замминистра энергетики России под стражу на срок до 24 декабря. Он является вторым фигурантом по делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова.

Яновского задержали в Москве 24 октября по делу о хищениях. Показания на экс-замминистра энергетики России дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли. Кроме Яновского 24 октября были задержаны еще несколько чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием против директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Минобороны рассказало о преимуществах «Суперкама»

      Жена шефа Ивлева раскрыла секрет стройности

      Шеф-повар ресторана набросился на пожилого туриста из-за критики его блюда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше