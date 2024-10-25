Арестованный экс-замминистра энергетики России отказался признать вину

Арестованный в Москве экс-замминистра энергетики Яновский не признал вину

Арестованный Никулинским районным судом Москвы бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский отказался признать вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании он сказал, что обвинения в его адрес являются безосновательными и не имеют к нему никакого отношения.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения бывшего замминистра энергетики России под стражу на срок до 24 декабря. Он является вторым фигурантом по делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова.

Яновского задержали в Москве 24 октября по делу о хищениях. Показания на экс-замминистра энергетики России дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли. Кроме Яновского 24 октября были задержаны еще несколько чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием против директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.