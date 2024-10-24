Вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержаны несколько чиновников

«Ъ»: вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержали несколько чиновников

Вместе с замминистра энергетики России Анатолием Яновским были задержаны несколько чиновников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник.

По его данным, все они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству во время ликвидации шахт. Задержание Яновского связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.

Яновского допрашивают. Кроме того, у него проходят обыски. Из дома уже изъяты техника и документы. Отмечается, что показания на Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго более 20 лет, а перед задержанием работал первым вице-президентом Академии горных наук.