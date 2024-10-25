Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

В Москве суд арестовал экс-замминистра энергетики России Яновского до 24 декабря

Начало событий в новости Вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержаны несколько чиновников

В Москве Никулинский суд арестовал экс-замминистра энергетики России Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения экс-замминистра энергетики России под стражу на срок до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Яновский является вторым фигурантом по делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова, обвиняемого по статье о злоупотреблениями должностными полномочиями.

Экс-замглавы Минэнарго задержали в Москве 24 октября по делу о хищениях. У него прошли обыски. Показания на Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли. Кроме Яновского 24 октября были задержаны еще несколько чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием против директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.