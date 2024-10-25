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13:31, 25 октября 2024Силовые структуры

Дело экс-заместителя министра энергетики России поступило в суд

В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замглавы Минэнерго Яновского
Начало событий в новости Вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержаны несколько чиновников

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Никулинский районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте экс-заместителя Министра энергетики России Анатолия Яновского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Яновский является вторым фигурантом по делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова, обвиняемого по статье о злоупотреблениями должностными полномочиями.

Экс-замглавы Минэнарго задержали в Москве 24 октября по делу о хищениях. У него прошли обыски. Показания на Яновского дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли. Кроме Яновского 24 октября были задержаны еще несколько чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием против директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.

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      Анна Габай
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