Россиян напугали возможностью лишиться квартиры в одном случае

Юрист Вепренцева предупредила об ответственности за незаконную перепланировку

Россияне могут лишиться квартиры из-за незнакомой перепланировки, рассказала «Известиям» основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Эксперт объяснила разницу между переустройством квартиры и перепланировкой. Переустройство подразумевает косметический ремонт — переклейку обоев, замену мебели, замену унитаза и так далее. Перепланировка — это существенные изменения в технических характеристиках квартиры. Например, соединение балконного блока с остальной площадью путем устранения перегородки. Серьезные изменения, будь то переустройство или перепланировка, отражаются в техническом паспорте помещения и требуют согласования.

Проект перепланировки необходимо заказать в соответствующем бюро и согласовать его в органах местного самоуправления, а также переделать технический паспорт. Только потом можно приступить к ремонту. Штраф за самовольную планировку составляет 2–2,5 тысячи рублей для физических лиц, 4–5 тысяч рублей для должностных лиц и 40–50 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, от владельцев квартиры в случае обнаружения перепланировки потребуют вернуть все к первоначальному виду в течение трех месяцев. По словам эксперта, такое восстановление может быть дороже первоначального ремонта. Если собственник ситуацию не исправит, квартира может быть принудительно продана с торгов.

Ранее в Санкт-Петербурге рестораторы не согласовали ремонт в здании-памятники в Столярном переулке, снеся несколько несущих стен. После в их отношении было заведено уголовное дело.