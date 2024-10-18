В российском городе перепланировка в доме закончилась уголовным делом

В Санкт-Петербурге рестораторы провели перепланировку в доме и попали под статью

В Санкт-Петербурге перепланировка в здании закончилась уголовным делом. Под статью попали рестораторы, не согласовавшие ремонт в доме-памятнике, передает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

Работы по перепланировке проводились в помещениях ресторана в Столярном переулке. В ходе ремонта владельцы самовольно снесли несколько несущих стен. На перепланировку пожаловался один из жильцов — заведение располагается на цокольном этаже многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия. По сведениям РБК, речь идет о ресторане «Рим» в историческом доходном доме Зверкова.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный предпринимателями, составил не менее 1,8 миллиона рублей. Подозреваемые пока не уточняются, следственные действия по установлению причастных к повреждению конструкций исторического здания продолжаются.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Москве. Один из жильцов дома в районе Сокольники незаконно провел ремонт в доме вековой постройки: демонтировал перегородки, санитарно-техническое и газовое оборудование на кухне и в санузле, а также изменил конструкцию пола. Жалобу в Мосжилинспекцию подал сосед сверху.