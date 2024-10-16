Москвич сделал незаконный ремонт в 100-летнем доме и разозлил соседей

Жителя Сокольников обязали вернуть жилье в прежний вид после незаконного ремонта

На востоке Москвы мужчина сделал незаконный ремонт в доме, построенном 100 лет назад, и разозлил соседей. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Инцидент произошел в районе Сокольники. Житель одной из квартир на предпоследнем этаже дома 1924 года постройки, расположенного на Малой Остроумовской улице, демонтировал перегородки, а также санитарно-техническое и газовое оборудование в помещениях кухни и санузла и изменил конструкцию пола. При этом разрешение на выполнение этих работ собственник не получал.

«Для домов с деревянными перекрытиями действуют более строгие требования к порядку проведения работ и выбору строительных материалов. Ведь даже демонтаж якобы ненесущей перегородки может привести к провисанию перекрытия, так как возможно, что эта конструкция принимала на себя нагрузку от перекрытия вышерасположенной квартиры», — поясняется в пресс-релизе.

Через некоторое время о переделках узнал его сосед сверху, который написал жалобу в Мосжилинспекцию. Ее специалисты, в свою очередь, пытались проникнуть в квартиру, однако сделать это удалось лишь после обращения в Преображенский районный суд. После осмотра помещения и выявления факта незаконной перепланировки москвич будет обязан в течение трех месяцев вернуть жилью прежний вид.

Ранее в октябре стало известно, что житель Щербинки превратил одну квартиру в четыре студии, чем вызвал гнев соседей.