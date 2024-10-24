Россияне раскрыли уходящую на аренду жилья сумму

20 процентов арендующих квартиру россиян платят за нее более 200 тысяч рублей

Большинство россиян, арендующих квартиру, тратят на нее не больше 100 тысяч рублей в месяц. Сумму, которая уходит на оплату съемного жилья, граждане назвали в ходе опроса компании «АльфаСтрахование», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участи 1,2 тысячи россиян. 61 процент из них проживают в собственном жилье и только 16 процентов — в арендованном. 31 процент из последних отдают за аренду 50-100 тысяч рублей в месяц, 28 процентов — 100-200 тысяч. Еще 23 процента платят от 30 до 50 тысяч рублей, а 20 процентов — более 200 тысяч.

32 процента опрошенных рассказали, что ни разу не меняли арендное жилье, а 30 процентов — что переезжают реже одного раза в пять лет. Стабильно меняют квартиру каждые два-пять лет 34 процента респондентов.

Главным фактором при выборе квартиры для аренды 32 процента россиян считают цену. Каждый четвертый ориентируется на близость к работе или учебе, по 19 процентов — на близость к метро, наличие в жилье бытовой техники и интерьер. Шести процентам важнее всего отсутствие запрета на домашних животных.

Ранее россияне назвали приемлемую сумму для первого взноса по семейной ипотеке. Выяснилось, что большинство не готовы платить более 1,5 миллиона рублей.