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16:19, 24 октября 2024Экономика

Россияне раскрыли уходящую на аренду жилья сумму

20 процентов арендующих квартиру россиян платят за нее более 200 тысяч рублей

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян, арендующих квартиру, тратят на нее не больше 100 тысяч рублей в месяц. Сумму, которая уходит на оплату съемного жилья, граждане назвали в ходе опроса компании «АльфаСтрахование», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участи 1,2 тысячи россиян. 61 процент из них проживают в собственном жилье и только 16 процентов — в арендованном. 31 процент из последних отдают за аренду 50-100 тысяч рублей в месяц, 28 процентов — 100-200 тысяч. Еще 23 процента платят от 30 до 50 тысяч рублей, а 20 процентов — более 200 тысяч.

32 процента опрошенных рассказали, что ни разу не меняли арендное жилье, а 30 процентов — что переезжают реже одного раза в пять лет. Стабильно меняют квартиру каждые два-пять лет 34 процента респондентов.

Главным фактором при выборе квартиры для аренды 32 процента россиян считают цену. Каждый четвертый ориентируется на близость к работе или учебе, по 19 процентов — на близость к метро, наличие в жилье бытовой техники и интерьер. Шести процентам важнее всего отсутствие запрета на домашних животных.

Ранее россияне назвали приемлемую сумму для первого взноса по семейной ипотеке. Выяснилось, что большинство не готовы платить более 1,5 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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