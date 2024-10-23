Россияне назвали приемлемую сумму для первого взноса по семейной ипотеке

Level Group: треть ипотечников не заплатят за первый взнос более 1,5 млн руб.

Каждый третий россиянин не готов заплатить более 1,5 миллиона рублей за первоначальный взнос по семейной ипотеке. Это выяснили эксперты компании Level Group, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Треть ипотечников в России считают приемлемым отдать за первый взнос от 1 до 1,5 миллиона рублей. Практически столько же респондентов рассчитывают накопить на первый платеж по ссуде до 2 миллионов рублей. Свыше 2 миллионов за покупку квартиры сразу готов отдать только 1 процент заемщиков. Без первоначального взноса жилищный кредит собираются оформить 7 процентов респондентов.

Купить квартиру по льготной программе «Семейная ипотека» планирует почти 60 процентов участников опроса. Без займов приобрести жилье надеются 23 процента респондентов. Продать собственную квартиру ради улучшения жилищных условий намерены 10 процентов россиян.

Кредит размером от 6 до 10 миллионов рублей собирается взять 61 процент информантов. Ипотеку на сумму 3-6 миллионов рублей готовы оформить 17 процентов соотечественников, менее 3 миллионов понадобится 18 процентам опрошенных. Ссуда на более чем 10 миллионов рублей требуется только 3 процентам участников исследования.

Ранее россиянам посоветовали не брать ипотеку при нынешних рыночных условиях. Экономисты рекомендуют переждать с оформлением кредита порядка двух-трех лет, пока не опустятся ставки.