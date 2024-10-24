Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:37, 24 октября 2024Россия

Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

Курский губернатор Смирнов сообщил о гибели мирного жителя после атаки дрона ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мирный житель погиб при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, атака украинского беспилотника случилась на территории Рыльского района.

«К сожалению, мужчина, который находился внутри, скончался на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью. У него осталось трое несовершеннолетних детей», — написал чиновник.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 октября в Минобороны отметили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

      Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше