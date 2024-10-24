Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

Мирный житель погиб при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, атака украинского беспилотника случилась на территории Рыльского района.
«К сожалению, мужчина, который находился внутри, скончался на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью. У него осталось трое несовершеннолетних детей», — написал чиновник.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.
24 октября в Минобороны отметили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.