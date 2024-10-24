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13:23, 24 октября 2024Россия

Почти десять украинских солдат удалось взять в плен в Курской области

Минобороны России отчиталось о взятии в плен восьми бойцов ВСУ в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска за сутки взяли в плен восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За прошедшие 24 часа противник потеря до 280 солдат на курском направлении, а также танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен

Минобороны России

В этот же день глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев предупредил об охоте украинских дронов на автомобили с мирными жителями. По его словам, в приграничье уже зафиксировали несколько случаев сброса взрывных устройств по машинам, есть раненые.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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