Почти десять украинских солдат удалось взять в плен в Курской области

Минобороны России отчиталось о взятии в плен восьми бойцов ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки взяли в плен восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За прошедшие 24 часа противник потеря до 280 солдат на курском направлении, а также танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен Минобороны России

В этот же день глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев предупредил об охоте украинских дронов на автомобили с мирными жителями. По его словам, в приграничье уже зафиксировали несколько случаев сброса взрывных устройств по машинам, есть раненые.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.